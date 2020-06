Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Alkoholisierter Fahrer fällt bei Kontrolle auf

Schwelm (ots)

Am Montagabend fiel einer Streifenbesatzung ein VW Lupo auf der Barmer Straße auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte das. Der 33-jährige Wuppertaler wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

