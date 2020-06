Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mercedes-Fahrer fährt Fußgänger über die Füße

Hattingen (ots)

Ein 22-jähriger Hattinger meldete sich am Montag, gegen 14:00 Uhr, auf der Polizeiwache und schilderte, dass er vor 15 Minuten an einem Verkehrsunfall an der August-Bebel-Straße beteiligt gewesen sei. Er habe sich zu Fuß auf dem Gehweg befunden, als ein grauer Mercedes auf der Ausfahrt der Tiefgaragen Höhe der Nr. 8 bis 10 auf die August-Bebel-Straße fuhr. Der Wagen fuhr dem 22-Jährigen über beide Füße, verletzt wurde er aber nur leicht. Als der Hattinger den Fahrer auf sich aufmerksam machte, machte dieser eine "Scheibenwischer"-Geste und fuhr weiter, ohne sich um den Fahrer zu kümmern. Er merkte sich das Kennzeichen und suchte die Polizei auf. Ermittlungen hinsichtlich Fahrer und Fahrzeug sind aufgenommen.

