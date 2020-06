Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch schlägt fehl

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant an der Berchemallee einzubrechen. Die Täter versuchten mit einem Schraubendreher die Eingangstür aufzuhebeln, bei den Hebelversuchen zerbrach ihr Einbruchswerkzeug und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Das Öffnen der Tür gelang ihnen nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell