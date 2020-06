Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schwerer Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Ennepetal (ots)

Ein 20-jähriger Ennepetaler fuhr am Mittwochmorgen, gegen 04:15 Uhr, mit seinem Seat Ibiza auf der Hagener Straße in Richtung Voerde. Nach bisherigem Kenntnisstand kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Der 20-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

