Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Hochwertige Kosmetika bei Einbruch gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit von 07:30 Uhr bis 19:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bruchmühle ein. Sie hebelten das Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Als Beute nahmen sie hochwertiges Markenparfum und Lippenstifte mit sich.

