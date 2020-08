Polizei Düren

POL-DN: Falsche Polizeibeamte auf frischer Tat gefasst

Düren

Am Dienstagabend gelang der Polizei die Festnahme dreier Männer, die im Zuge der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" unterwegs waren und gerade ein betagtes Ehepaar um sein Erspartes bringen wollten.

Am späten Nachmittag hatten Anrufer sich bei einem Seniorenhaushalt in Düren gemeldet und sich als Polizeibeamte ausgegeben. In dem über mehrere Stunden andauernden Gespräch war es ihnen gelungen, die Eheleute zur Herausgabe einer vierstelligen Summe Bargeld zu bewegen.

Kurz vor der Übergabe des Geldes schlugen zivile und uniformierte Beamte zu und nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Während ein 19-Jähriger Mann aus Bergheim nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, erließ ein Haftrichter im Laufe des Mittwochs Untersuchungshaft gegen einen 20 Jahre alten Bergheimer sowie einen 22-jährigen Mann aus Kerpen.

Ein während des Einsatzes ebenfalls vorläufig festgenommener 20-Jähriger aus Düren hatte nachweislich keinen Bezug zu den Tatverdächtigen. Er wurde unmittelbar nachdem dies festgestellt wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

