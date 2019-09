Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pannen-Lkw verursacht langen Stau - Starke Verkehrsstörung im Feierabendverkehr - Getriebeschaden sorgt für Verkehrsbehinderung - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Neuenburg am Rhein, BAB 5, Basel-Karlsruhe, Nordfahrbahn

Am 30.09.2019 gegen 17.45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen liegen gebliebenen Lkw auf der Autobahn A 5 in Richtung Norden, zwischen den Ausfahrten Neuenburg und Hartheim/Heitersheim.

Vor Ort konnten die eintreffenden Kräfte der Polizei das Pannenfahrzeug zunächst absichern um Folgeunfälle zu vermeiden. Das Fahrzeug war aus zunächst unbekannter Ursache auf der rechten der beiden Fahrspuren liegen geblieben und ließ sich nicht auf den Standstreifen bewegen.

Nachdem zunächst weitere Versuche erfolgten beide Fahrstreifen frei zu bekommen musste festgestellt werden, dass das Fahrzeug aufgrund eines Getriebeschadens überhaupt nicht mehr bewegt werden konnte.

Der bereits verständigte Pannendienst meldete eine vergleichsweise lange Interventionszeit. Inzwischen haben sich in Fahrtrichtung Norden bereits ca. 10 Kilometer Stau aufgebaut.

Aus diesem Grunde hatte die Polizei entschieden entgegen dem Wunsch des Fahrzeugführers ein Abschleppfahrzeug zu verständigen um das Fahrzeug von der Fahrspur weg abzuschleppen.

Das Fahrzeug der Abschleppfirma ist inzwischen eingetroffen und das Fachpersonal gibt an, in den nächsten ca. 30 Minuten die Autobahn in beide Fahrspuren in Richtung Norden frei zu bekommen.

Stand: 19:40 Uhr

Es wird nachberichtet.

Zusatz: Das Pannenfahrzeug auf der Fahrbahn in Richtung Süden von Karlsruhe nach Basel (Südfahrbahn), dessen Reparatur bereits angelaufen war, ist inzwischen entfernt. Es besteht keine Verkehrsstörung mehr in diesem Bereich.

Erstmeldung:

