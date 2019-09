Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bereich Titisee-Neustadt: Drei Unfälle, Fahren unter Drogeneinfluss und Automatenaufbruch

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Lenzkirch - B315 - Pkw streift einen Baum - Mitfahrer leicht verletzt

Am vergangenen Samstag, 28.09.2019 geriet ein 22-jähriger Autofahrer auf der B315 in Fahrtrichtung Titisee aufgrund dem Verlauf einer Linkskurve nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts ins Bankett und streifte hierbei einen dort stehenden Baum. Fahrer und Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Ein hinten im Pkw sitzender Mitfahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR. Der Baum wurde nur geringfügig beschädigt. Der leicht verletzte Mitfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Titisee-Neustadt - Kind wird von Pkw erfasst

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines sechsjährigen Kindes kam es am Samstag, 28.09.2019, gg. 15:45 Uhr auf der K4902 in Schwärzenbach. Das sechsjährige Mädchen rannte unvermittelt hinter einer Kapelle vor auf die Straße, wo es trotz Vollbremsung noch vom Pkw einer 34-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Eltern des Kindes waren ebenfalls vor Ort an der Unfallstelle. Nach Abschluss der Unfallermittlungen erfolgt Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Breitnau - B31 - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag, den 28.09.2019, kurz vor 22:00 Uhr die B31 von Hinterzarten in Richtung Freiburg. In der sogenannten Löffeltalkurve kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam der Fahrer eines Kleintransporters auf dem linken Fahrstreifen bergwärts entgegen, als dieser gerade ein Wohnmobil überholte. Angesichts des unbekannten Pkw, der talwärts fahrend auf seinen Fahrstreifen geriet, versuchte der Fahrer des Kleintransporters nach rechts auszuweichen und geriet dabei mit seinem Fahrzeug gegen die am rechten Fahrbahnrand befindlichen Betonelemente. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Löffingen - Fahren unter Drogeneinwirkung

Anlässlich einer Verkehrskontrolle am Freitag, den 27.09.2019, kurz nach 18:00 Uhr, fiel ein 21-jähriger Autofahrer den kontrollierenden Beamten auf. Beim Autofahrer konnten drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Diese bestätigten sich auch nach freiwilligem Urintest. Nach ärztlicher Entnahme einer Blutprobe wurde beim Autofahrer auch eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erhoben, zumal er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat. Bis zum vollständigen Abbau seiner Drogenbeeinflussung wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Schluchsee - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Vergangene Woche wurden von Donnerstag auf Freitag (26./27.09.2019) zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Einmal wurde der Zigarettenautomat bei der öffentlichen Toilettenanlage in der Bahnhofstraße in Schluchsee angegangen. Unter Aufstiegshilfe mit einem dort befindlichen Mülleimer wurde der Automat im oberen Bereich aufgehebelt und eine nicht bekannte Anzahl von Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Der zweite Zigarettenautomat wurde beim Kiosk in Schluchsee-Aha ebenfalls im oberen Bereich aufgehebelt und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. In beiden Fällen entstand auch am Automat ein erheblicher Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, oder den Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653/96439-0.

