Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Fahrzeugbrand in Ellwangen - Sachbeschädigung in Essingen und Unfälle im Bereich Schwäbisch Gmünd

Ostalbkreis - Stand: 09.00 Uhr (ots)

Ellwangen: Fahrzeugbrand - technischen Defekt

Der Fahrer eines VW Tiguan stellte seinen Pkw am Samstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Dr. Adolf-Scheider-Straße ab und erledigte seine Einkäufe. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er Rauch im Fußraum unterhalb des Lenkrades. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Verkleidung. An dem Fahrzeug entstand durch den Brand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Als Brandausbruchsstelle konnte eindeutig der Sicherungskasten lokalisiert werden, weshalb von einem technischen Defekt ausgegangen wird. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die anwesenden Personen über Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen der Tiefgarage aufgefordert. Die Feuerwehr Ellwangen war mit vier Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. Zusätzlich war noch ein RTW am Brandort in Bereitschaft.

Essingen: Zwei Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich mit einem Stein wurde am Samstag gegen 22.10 Uhr ein Hyndai beschädigt. Der Pkw stand in Essingen in der Ziegeleistraße. Auch bei einem in der Nähe abgestellten Ford wurde eine Beschädigung festgestellt, die vermutlich durch einen Tritt verursacht wurde. Neben dem Ford konnte der Stein aufgefunden werden, mit dem der Hyndai beschädigt wurde. Für die Beschädigungen könnten eventuell Jugendlichen aus dem nahegelegenen Skaterpark verantwortlich sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 23jähriger Mazda-Fahrer parkte am Samstag gegen 17 Uhr seinen Pkw auf dem öffentlichen Parkplatz der Stadtwerke in der Bürgerstraße. Von der Einfahrt aus gesehen stand der Pkw im linken Bereich nach der Tiefgaragenzufahrt. Als der Fahrer gegen 18.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er links an der hinteren Stoßstange einen Streifschaden mit roten Lackantragungen fest. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580, in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Auf der Weiler Straße in Richtung Ortsmitte Unterbettringen war am Samstag gegen 22 Uhr ein 47Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Suzuki unterwegs. An der Einmündung Schmiedeberg missachte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Vorfahrt des von links heranfahrenden Motorrades. Der Pkw-Lenker fuhr von der Straße Schmiedeberg nach links auf die Weilerstraße ein und erfasste das Motorrad auf Höhe des Hinterrades. Der Pkw-Lenker setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Der 47Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Schwerverletzter Radfahrer

Ein 14 Jahre alter Radfahrer fuhr am Samstag gegen 18 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg im Nepperberg in Richtung Güterbahnhof. Auf Höhe des Bahnhofes fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten zwischen geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn. Dabei prallte er frontal auf den ordnungsgemäß aus Richtung Güterbahnhof heranfahrenden Audi eines 48Jährigen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt.

