POL-DN: Auto kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Vettweiß (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam ein Mann mit seinem Pkw auf der K 28 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18:09 Uhr befuhr ein 54-Jähriger die K 28 von Jakobwüllesheim kommend in Richtung Vettweiß Soller. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn, prallte frontal gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. In der Folge geriet der Motorraum des Autos in Brand.

Die hinter dem Unfallwagen fahrenden Zeugen stoppten sofort ihre Fahrt, befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem Pkw und löschten mittels eines Feuerlöschers den Fahrzeugbrand. Rettungskräfte versorgten den Verunglückten an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die K 28 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten durch die Polizei gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.500 Euro.

