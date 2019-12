Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel Mocca beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag wurde auf dem Parkplatz eines Cafés an der Nino-Allee ein dort abgestellter schwarzer Opel Mocca an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.00-11.30 Uhr. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

