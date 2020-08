Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und verletzte Person

Aalen (ots)

Aalen: Unfallfluchten

Ein unfallflüchtiger Fahrradfahrer verursachte am Donnerstag zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr einen Sachschaden von rund 400 Euro, als er beim Vorbeifahren einen Pkw VW beschädigte, der in der Industriestraße vor einem Firmengebäude abgestellt war. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher die Fahrzeugbesitzerin unterrichtete.

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unfallflüchtiger Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag verursachte, als er einen im Parkhaus Friedhofstraße abgestellten Pkw Opel streifte. Die Beschädigungen wurden kurz vor 10.30 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Dodge beschädigte ein 37-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr auf dem Areal eines Autohauses in der Margarete-Steiff-Straße einen Pkw Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Essingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Donnerstagvormittag stellte gegen 11.15 Uhr eine 47-Jährige ihren VW-Transporter in der Straße Am Dörrhäusle ab. Da sie das Fahrzeug hierbei offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Aalen: Unfall beim Einparken

Ein Autofahrer verursachte am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er beim Einparken seines Pkw Subaru einen im Parkhaus Spitalstraße abgestellten Pkw Audi streifte.

Essingen: Fahrzeug gestreift

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 in Fahrtrichtung Essingen streifte ein 46-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Lkw den neben ihm fahrenden Pkw eines 52-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Rainau/BAB7: Auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 26-Jähriger am Montagabend gegen 22 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw VW fuhr er auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen auf das vor ihm fahrende Wohnmobil einer 23-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Neuler: Motorradfahrer übersehen

Schwere Verletzungen zog sich ein 26 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Ford Transit die Ziegeleistraße und wollte die Leinenfirster Straße überqueren. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah er den entgegenkommenden Zweiradfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 26-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Jagstzell: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der Crailsheimer Straße ereignete. Kurz vor 17.30 Uhr hatte eine 27-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz anhalten müssen. Eine 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Hyundai auf. Bei dem Unfall erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Rückwärts fuhr eine 28-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr von einem Grundstück kommend, mit ihrem Pkw Audi auf die Hans-Erdner-Straße aus. Hierbei übersah sie den Pkw Opel eines 40-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 33-Jähriger schwer verletzt

Schwere Brandverletzungen an Unterarmen und Handflächen zog sich ein 33-Jähriger am Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr zu. Der betrunkene Mann entzündete auf der Fußgängerbrücke in der Gutenbergstraße ein Lagerfeuer um sich zu wärmen. Aufgrund seines Zustandes kippte er vermutlich vornüber, wobei er sich mit den Händen in der heißen Asche abstützte. Der 33-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw VW Caddy beschädigte eine 34-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen in der Hinteren Gasse abgestellten Pkw Fiat. Die 34-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell