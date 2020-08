Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diesel abgezapft, Verkehrsunfälle & Auto beschädigt

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Untermünkheim-Übrigshausen: Diesel abgezapft

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Donnerstag an zwei Lkw, die auf einem Hof in der Straße Am Richtbach abgestellt waren, die Tanks auf und entwendeten aus diesen mehrere hundert Liter Diesel. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Gaildorf: Beim Ausparken Unfall verursacht

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr in der Kirchstraße. Eine 65-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Ausparken einen stehenden Opel Astra und kollidierte mit diesem.

Crailsheim: Auto beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Straße Kirchplatz abgestellt war. Die Täter drückten die Stoßstange durch massive Gewalteinwirkung nach unten und beschädigten diese dadurch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Kreuzbergstraße geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Fichtenau: Vorrang missachtet

Ein 27-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr die L 2218 in Richtung Bergbronn entlang und wollte nach links in Richtung A7 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 67-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8000 Euro geschätzt.

Blaufelden: 6000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Kaiserstraße übersah ein 28 Jahre alter Toyota-Fahrer am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr den Opel eines 42-Jährigen, der die Straße in Richtung Bad Mergentheim entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

