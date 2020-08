POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeihunde nach Gelddiebstahl im Einsatz - Jugendliche abgepasst und bedroht

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Dieb flüchtete aus Friseurladen

Die Polizei Waiblingen hatte am Freitagvormittag Personenspürhunde nach einem Diebstahlsdelikt im Einsatz. Konkreter Anlass war ein Diebstahl in einem Friseurgeschäft in der Mayenner Straße. Dort gelangte ein Dieb gegen 9.30 Uhr über eine Hintertür zunächst unbemerkt ins Geschäft und entwendete im Aufenthaltsraum eine Geldbörse sowie Einnahmen des Friseurgeschäfts. Der Mann flüchtete und wurde noch von Zeugen dabei beobachtet. Ein 58-jähriger Tatverdächtiger, auf den die von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung passte, konnte später Am Alten Postplatz von einer Polizeistreife festgestellt werden. Bei dem Mann konnte auch das vermeintliche Diebesgut, bei der es sich um eine vierstellige Summe handelte, aufgefunden und sichergestellt werden. Um weitere mögliche Beweismittel aufzufinden, die sich der Dieb bei der Flucht möglicherweise entledigte, hatte die Polizei Personenspürhunde eingesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Remshalden: Jugendliche abgepasst und bedroht

Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger waren am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf einem Feldweg zwischen Geradstetten und Grunbach, in Verlängerung der Alfred-Klingele-Straße unterwegs. Dabei wurden die beiden von zwei fremden Jugendlichen angegangen. Diese drohten dem 14-Jährigen und dem 15-Jährigen mit Schlägen und forderten Geld. Die Opfer gingen auf die Forderungen ein und händigten den Tätern 20 Euro aus, die daraufhin flüchteten.

Nach Aussage der beiden Geschädigten handelte es sich bei den Tätern um zwei arabisch aussehende Jugendliche die ca. 175 cm groß sind. Beide hatten kurze dunkle Haare. Ein Jugendlicher war eher schlank, trug ein dunkles T-Shirt und eine schwarze Hose. Der andere war eher korpulent, trug ein kurzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Beide Täter trugen eine Mütze. Der Polizeiposten Remshalden nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

