Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger beschäftigt die Bundespolizei gleich mehrmals

Dessau (ots)

Am Montag, den 13. Juli 2020 beschäftigte ein Mann die Bundespolizei in Dessau gleich mehrmals: Zunächst bat ein Zugbegleiter das Bundespolizeirevier Dessau gegen 10:00 Uhr um Unterstützung. Der Mann, ein 37-Jähriger wurde in einer Regionalbahn am Hauptbahnhof Dessau verbal sehr laut und wirkte alkoholisiert. Da er weder ein erforderliches Zugticket, noch Bargeld vorweisen konnte, forderte der Zugbegleiter ihn auf, die Bahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch keineswegs nach. Aufgrund dessen verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Eine Streife des Revieres begab sich unverzüglich zum Bahnsteig 5. Bei Erkennen der Bundespolizisten verließ der 37-Jährige zwar den Zug, jedoch beleidigte er nun die Streife mit zahllosen ehrverletzenden Worten und zeigte seine beiden erhobenen Mittelfinger. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und mehrerer Strafanzeigen wegen der versuchten Leistungserschleichung, des Hausfriedensbruchs und der Beleidigungen wurde der Deutsche vor Ort entlassen. Keine Stunde später stellte selbige Streife den 37-Jährigen in einem anderen Zug fest. Hier wollte er erneut die Leistungen der Bahn in Anspruch nehmen, ohne dafür zu bezahlen und beleidigte die Bundespolizisten wieder mit einem Schwall von ehrverletzenden Worten. Dieses Gebaren brachte ihm die nächsten Strafanzeigen ein. Zudem führte er nun eine Flasche mit hochprozentigen Schnaps bei sich, die bereits zur Hälfte ausgetrunken war. Diese wurde gefahrenabwehrend sichergestellt. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Auch dies sollte nicht die letzte Begegnung mit dem 37-Jährigen sein. Zweieinhalb Stunden später bemerkten Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn ihn fest schlafend im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes und informierten die Rettungsleitstelle sowie die Bundespolizei. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes beleidigte er dessen Mitarbeiter und auch wieder die Beamten. Auch dafür erhielt er wieder Strafanzeigen. Er gab an, keine Hilfe zu benötigen und begab sich wieder in Richtung Stadt.

