Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 12:00 Uhr: Ein Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Von Fahrbahn geschleudert Untermünkheim Am frühen Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Suzuki-Lenkerin die B19 in Richtung Untermünkheim. Kurz vor Untermünkheim kam sie auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit mehreren Verkehrszeichen und kam in einem Graben zum Stehen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

