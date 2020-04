Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 15.04.2020 um 14:38 Uhr in den Stadtteil Rüggeberg alarmiert. Eine Katze wurde versehentlich in einem PKW eingeschlossen. Da sich das Fahrzeug nicht mehr öffnen ließ, rief die Besitzerin die Feuerwehr. Die 4 Beamten öffneten das Fahrzeug und übergaben die Katze ihrer Besitzerin. Um 20:16 Uhr rückten die Hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug 1, die Löschgruppe 2 und die Löschgruppe 5 in die Hembecker Talstraße aus. Nachdem sich dort ein PKW überschlagen hatte, sollten im Fahrzeug noch Personen eingeklemmt sein. Dies bestätigte sich vor Ort nicht. Die Feuerwehr klemmte die Fahrzeugbatterien ab, stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Einsatzende 21:01 Uhr. Insgesamt waren 43 Kräfte am Einsatz beteiligt.

