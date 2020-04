Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kleinbrand

Ennepetal (ots)

Zu einem Kleinbrand in der Höhlenstr. wurde die Feuerwehr Ennepetal am Dienstag, den 14.04.2020, um 20.41 Uhr alarmiert. Aufmerksame Bürger bemerkten in einem Steilhang, ein ca. 1qm großes Feuer. Das Feuer wurde mittels Kleinlöschgerät abgelöscht, anschließend wurde die Brandstelle und nahe Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die vier mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte, konnten ihren Einsatz um 21.19 Uhr beenden.

