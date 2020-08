Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 30.08.2020, 10:00 Uhr - 3 Unfälle, 1 Diebstahl aus Fahrzeug

Aalen (ots)

Backnang - Unfall mit Pedelec

Ein 67 Jahre alter Mann wollte in Backnang in der "Wanne" bei einem dortigen Fahrradhändler ein Pedelec testen. Hierzu fuhr er aus dem Parkplatz des Fahrradhändlers auf den Parkplatz einer dortigen Fastfoodkette. Aufgrund seiner Geschwindigkeit konnte er vor einem dortigen PKW nicht mehr anhalten und fuhr in das Heck des VW Golfs eines 25 Jahre alten Mannes. Bei dem Unfall wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt. Es entstand bei dem Unfall Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Fellbach - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 16:35 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi an der AS Fellbach-Süd auf die B14 in Richtung Stuttgart auf. Da er nicht richtig aufpasste streifte er beim Wechsel auf die rechte Fahrspur den dort befindlichen Honda eines 51 Jahre alten Mannes. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Schorndorf - Bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 22:46 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Fahrer eines VWs einen gesperrten Verbindungsweg zwischen Schorndorf und Urbach. Kurz nachdem er in den gesperrten Weg eingefahren war, schaltete er das Licht an seinem Auto aus und fuhr ohne Beleuchtung über den unbeleuchteten Verbindungsweg. Aufgrund dessen übersah er zwei, am rechten Fahrbahnrand laufende Personen. Einer der beiden Fußgänger, ein 27 Jahre alter Mann, wurde von dem VW erfasst und in die dortige Wiese geschleudert. Er wurde hierbei schwer verletzt.

Schorndorf - Cabrio aufgeschlitzt

In der Zeit von Samstag 23:50 Uhr bis Sonntagmorgen 03:50 Uhr schlitzte in Schorndorf in der Georg-von-der-Vring-Straße ein unbekannter Täter das Verdeck eines dort geparkten Mazda Cabrios auf und entwendet dabei eine Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag. Der Täter konnte bislang unbekannt entkommen.

