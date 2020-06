Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrraddieb geschnappt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (19.06.2020) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht ein Fahrrad gestohlen zu haben. Ein 31-jähriger Taxifahrer beobachtete gegen 01.30 Uhr, wie der 20-Jährige am Marienplatz ein Fahrradschloss aufbrach und im Anschluss auf dem Fahrrad in Richtung Innenstadt wegfuhr. Er war dabei in Begleitung eines ebenfalls 20-jährigen Bekannten. Die alarmierten Beamten entdeckten die beiden nach kurzer Zeit in der Tübinger Straße und nahmen sie vorläufig fest. Nachdem sie eine Tatbeteiligung des Bekannten ausgeschlossen hatten, setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der mutmaßliche Dieb beleidigte während der Kontrollmaßnahmen die eingesetzten Beamten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und beschlagnahmten sie. Der 20-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls auf freien Fuß gesetzt.

