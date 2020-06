Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw contra Linienbus - eine Person leicht verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Lkw hat am Donnerstag (18.06.2020) in der Hauptstätter Straße einen Linienbus gestreift. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Lkw gegen 13.30 Uhr die Filderstraße entlang und wollte nach rechts in den Heslacher Tunnel einbiegen. Dabei streifte er einen Bus der Linie 43, der die Filderstraße aus Richtung Marienplatz kommend geradeaus fuhr. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen, seine Fahrgäste blieben unverletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Bundesstraße 14 in Richtung Vaihingen zu Verkehrsbehinderungen.

