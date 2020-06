Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradteile gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (18.06.2020) an der Königstraße das Hinterrad eines Fahrrads gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Zeugen beobachteten gegen 11.30 Uhr einen Mann, der sich an einem E-Bike zu schaffen machte, das an der Königstraße auf Höhe der Hausnummer 6 an einem Laternenpfahl angeschlossen war. Der Täter demontierte offenbar das Hinterrad samt Scheibenbremse, hängte es an sein eigenes Fahrrad und fuhr in Richtung Bushaltestelle Hauptbahnhof davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Laut Zeugenbeschreibung ist der Dieb 50 bis 55 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er soll zirka 180 Zentimeter groß sein und bei der Tat ein blaues Fahrrad mitgeführt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

