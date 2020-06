Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Wardenburg OT Tungeln

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Montag, dem 08. Juni 2020, gegen 16:50 Uhr auf der Oldenburger Straße, in Höhe der Hundsmühler Landstraße, in Wardenburg OT Tungeln. Zur Unfallzeit befuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Wardenburg. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg fuhr mit einem Pkw hinter der Cloppenburgerin. In Höhe der Unfallstelle mussten beide Fahrzeugführerinnen verkehrsbedingt abbremsen, bis ihre Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Wardenburg bemerkte das Abbremsen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu spät. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr stehenden Pkw der 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall im Heckbereich wurde der Pkw der Oldenburgerin auf den vor ihr stehenden Pkw der Cloppenburgerin aufgeschoben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die 77-jährige Cloppenburgerin sowie die 55-jährige Wardenburgerin erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Sie wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell