Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer beschädigt Mülltonne in Westrittrum und entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 5. Juni 2020, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17:50 Uhr die Rittrumer Straße in Richtung Neerstedter Straße in Großenkneten, Ortsteil Westrittrum.

Aus ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollieiderte mit einer am Straßenrand abgestellen schwarzen Mülltonne. Der Autofahrer wendete daraufhin, sah sich den Schaden an der Mülltonne an und fuhr anschließend unerlaubt davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (623379).

