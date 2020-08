POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 30.08.2020, 10:00 Uhr - 2 Einbrüche, 2 Unfälle, 3 Brandlegungen,

Polizeipräsidium Aalen

Aalen - In Wohnhaus eingebrochen

Am Samstag in der Zeit von 13:30 - 18:00 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter in Aalen im Gemsweg die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen eine Nebeneingangstüre auf und durchsuchten anschließend das Haus. Die Täter müssen bei ihrem Vorhaben wohl gestört worden sein, denn sie verließen das Anwesen, ohne etwas entwendet zu haben. Die Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungen zur Tat dauern derzeit an.

Schwäbisch Gmünd - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Renault von Schwäbisch Gmünd auf der L1161 in Richtung Bargau. Vor der Einmündung mit der Reutestraße kam er aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen ein Straßenschild und schleuderte danach quer über die Fahrbahn. Nachdem er glücklicherweise mit keinem anderen Autofahrer zusammen stieß kollidierte er mit einem Baum, der dort neben der Straße stand. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde dann noch festgestellt, dass der 31jährige keinen Führerschein besaß, weil er auch schon in der Vergangenheit betrunken gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und er muss nun erneut mit einer Anzeige rechnen.

Schwäbisch Gmünd - Feuer gelegt

Am Samstagnacht gegen 23:40 Uhr kam es in Schwäbisch Gmünd bei einer Kleingartenanlage an der Buchauffahrt zu einem Brand. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort drei Reifen angezündet und verließ den Brandort. Das Feuer griff daraufhin auf ein dortiges Fahrsilo über. Aufgrund der schnellen Reaktion des Anrufers, der zwei der Reifen von dem Fahrsilo wegzog, konnte der Schaden minimiert werden. Die Feuerwehr war mit 9 Mann und einem Fahrzeug im Löscheinsatz.

Ebenfalls aufgrund einer Brandlegung kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Bereich von Oberbettringen zu einem Brandausbruch. Unbekannte hatten an einem Metallcontainer versucht ein Feuer zu legen, was aufgrund der Beschaffenheit nicht gelang. Danach versuchten sie es noch bei einem dort abgestellten LKW mittels Holzpaletten. Da nach dem ersten Versuch schon einige Streifenwagen im dortigen Bereich zur Fahndung unterwegs waren, konnte der zweite Brand nach kurzer Zeit entdeckt werden, so dass auch hier nur wenig Schaden entstand und es nicht zu einem Vollbrand kam. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die Feuerwehren von Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit xx Mann und 5 Fahrzeugen zum Löschen der Brände im Einsatz.

Jagstzell - Bauwagen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntagmorgen 02:00 Uhr an einem Bauwagen in Dankoltsweiler die Holztüre auf und durchsuchten ihn. Nachdem sie nichts Brauchbares auffinden konnten verließen sie den Bauwagen wieder. Es entstand bei dem Aufbruch Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Neresheim - Allein Unfall gebaut und schwer verletzt

Am Sonntag gegen 04:18 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Schweindorf bei Neresheim auf dem Mühlweg unterwegs. Der junge Mann fuhr in Richtung Forheim, als er von einer Geburtstagsparty kam und fuhr frontal auf einen, neben der Fahrbahn stehenden Baum. Bei dem Unfall wurde der 20jährige schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so dass er von der Feuerwehr geborgen werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher absichtlich von der Fahrbahn gefahren war.

