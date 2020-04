Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Durchgebrannter Lüfter sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein durchgebrannter Lüfter in einem Ladengeschäft hat am Mittwoch, 15.04.2020, in WT-Tiengen für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 17:30 Uhr hatte ein Mitarbeiter des Geschäftes Brandgeruch wahrgenommen und die Leitstelle verständigt. Die angerückte Feuerwehr fand in der Mitarbeitertoilette einen Lüfter, von dem der Geruch ausging. Gebäudeschaden entstand keiner, auch wurde niemand verletzt. Nach der Überprüfung durch die Feuerwehr konnte das Gebäude wieder vollumfänglich genutzt werden.

