Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Feuerwehreinsatz wegen Böschungsbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, 15.04.2020, gegen 12:40 Uhr, in Häusern. Eine Böschung an der St.Blasier Straße brannte. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand, der sich auf eine Fläche von ca. acht Quadratmeter ausgebreitet hatte. Ein Feuer, in dem Holzreste verbrannt wurden, war zuvor außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehren aus St.Blasien, Höchenschwand und Häusern waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell