Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Motorradfahrer stürzt nach Flucht vor Polizei

Freiburg (ots)

In Bad Bellingen sollte am Mittwoch, 15.04.20, gegen 18.30 Uhr, ein Motorradfahrer kontrolliert werden. Der Zweiradfahrer flüchtete jedoch trotz Anhaltezeichen in die Reben. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Möglicher Grund für die Flucht könnte sein, dass der Mann derzeit einem gerichtlichen Fahrverbot unterliegt und er das nicht zugelassene Motorrad unberechtigt genutzt hatte. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell