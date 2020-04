Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 15.04.2020, verunglückte auf der L 151 zwischen Niederhof und Murg ein Pkw. Die beiden Insassen wurden verletzt und stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Kurz nach 23:00 Uhr war eine 26-jährige Frau mit ihrem Seat in einer Rechtskurve gegen den Bordstein geraten. Ihr Wagen geriet außer Kontrolle, schleuderte von der Straße und rammte zwei Beschilderungen. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau erlitt einen Schock, ihr 25 Jahre alter Beifahrer schwere Schnittverletzungen. Beide kamen in verschiedene Krankenhäuser. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro, welches von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde. Zur Hilfeleistung war ebenso die Feuerwehr Murg ausgerückt.

