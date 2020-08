POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Rollerdiebstahl, Mann verletzt vier Polizisten & Auto aufgebrochen

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Unfall im Kreisverkehr

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 11:40 Uhr im Kreisverkehr zwischen Beutelsbach und Endersbach. Eine 52-jährige Jeep-Fahrerin fuhr aus Richtung Beutelsbach kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 50 Jahre alten VW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

Waiblingen-Beinstein: Rollerdiebstahl

Bisher unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einen Motorroller der Marke Peugeot. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 635AEL war zur Tatzeit in der Straße Bei der Schule abgestellt. Zeugenhinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Mann verletzt vier Polizisten

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Freitagmittag vier Beamte leicht verletzt. Der 25-Jährige sollte am Freitag in eine Spezialklinik aufgenommen werden, flüchtete jedoch während des Aufnahmegesprächs. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den Mann kurz vor 13 Uhr in einem Pkw sitzend in der Langen Gasse an. Als ihm eröffnet wurde, dass er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und wieder in die Klinik gebracht werden soll, kündigte er postwendend an, dass er nicht freiwillig mitkommen werde. Ihm wurden unter massiver Gegenwehr Handschließen angelegt, anschließend wurde er in die Klinik gebracht. Alle vier eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen, zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin wollte am Samstag, gegen 8:25 Uhr von der Bruckwiesenstraße nach links in die Wiesentalstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 32-jährigen Ford-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 9000 Euro geschätzt.

Backnang-Sachsenweiler: Betrunkener Rollerfahrer

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr stürzte ein betrunkener Fahrer eines Motorrollers und verletzte sich dabei leicht. Der 49-jährige Zweiradfahrer befuhr die Sachsenweiler Steige in Richtung Weissach im Tal, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Der verletzte Biker wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Polizei veranlasste zur Beweissicherung im Strafverfahren bei dem betrunkenen Mann eine Blutuntersuchung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 20-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr die Theodor-Körner-Straße und bog in die Lutherstraße ein. Weil ihre Sicht durch ein geparktes Auto eingeschränkt war, übersah sie einen vorbeifahrenden Pkw Audi. Sie stieß mit diesem Auto im Einmündungsbereich zusammen, wobei über 30.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Auto aufgebrochen

Ein Dieb schlug am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 3 Uhr und 5.45 Uhr die Seitenscheibe eines vor einem Foto-Geschäft in der Schulstraße stehenden Pkw ein und entwendete daraus eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

