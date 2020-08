Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine leichtverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Hamm-Berge (ots)

Am Samstag, 8.August 2020, gegen 14 Uhr, wurde eine 55-Jährige auf dem August-Macke-Weg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 40-jähriger Fahrer eines Transporters bog aus einer Sackgasse auf den August-Macke-Weg in Fahrtrichtung Süden ab. Zeitgleich fuhr die Radfahrerin auf dem August-Macke-Weg in Richtung Süden. Im Einmündungsbereich wich die Radfahrerin aus und fuhr gegen einen Zaun. Die Radfahrerin will selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (be)

