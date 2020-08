Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Freitag, 07. August 2020 kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer im Einmündungsbereich Ahlener Straße / Torneweg, bei dem ein 11-jähriger Junge aus Hamm schwer verletzt wurde. Der 11-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike den Gehweg des Torneweges in Richtung Ahlener Straße. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Hamm mit seinem Pedelec den Radweg der Ahlener Straße in südliche Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden. (ab)

