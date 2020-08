Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Vordachs an einem Mehrfamilienhaus

Hamm - Herringen (ots)

Am Freitag, 07. August 2020, gegen 17.45 Uhr brannte aus noch ungeklärter Ursache das Vordach über der Haupteingansgtür eines Mehrfamilienhauses an der Diesterwegstraße. Verletzt wurde niemand. Es enstand leichter Sachschaden am Vordach und der Hausfassade. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ab)

