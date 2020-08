Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (292/2020) Gestohlen? - Göttinger findet hochwertiges Mountainbike auf Grundstück, Eigentümer gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Feuerschanzengraben Montag, 20. Juli 2020, gegen 16.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei Göttingen ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines hochwertigen Mountainbikes (Foto). Das Gefährt der Marke CANYON, Typ Spectral, tauchte am Nachmittag des 20. Juli auf einem Grundstück in der Straße "Am Feuerschanzengraben" auf. Unbekannte hatten es offenbar von der Straße aus durch das Gebüsch geschoben. Hier fand es ein 25 Jahre alter Hausbewohner und verständigte die Polizei. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass das Rad vermutlich irgendwo gestohlen wurde. Es wurde sichergestellt und abtransportiert. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

