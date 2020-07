Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrunken auf der B 28 unterwegs

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 22.45 Uhr, war ein 28-Jähriger mit seinem Nissan Qashqai von Blaustein-Herrlingen in Richtung Blaubeuren-Gerhausen unterwegs. Leider nicht immer geradeaus. In Schlangenlinien und mit deutlich verminderter Geschwindigkeit fuhr er vor einem 42-Jährigen. Dieser meldete die offensichtliche Trunkenheitsfahrt bei der Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Nissanfahrer und kontrollierten ihn. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer deutlich über der Promillegrenze lag. Der 28-Jährige musste daher neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

