Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gefährliche Körperverletzung

Zeuge stoppt aggressiven Angreifer

Ulm (ots)

Auf dem Ulmer Eselsberg kam es am Freitag gegen 23.15 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mit zu viel Alkohol im Blut lag ein 29-Jähriger auf einer Bank an der Haltestelle Hasenkopf. Das passte wohl einem 30-Jährigen nicht. Er stieß den Mann von der Bank und versetzte ihm mit dem Fuß einen Tritt gegen den Kopf und gegen die Brust. Dies beobachtete ein 25-Jähriger. Sofort griff er ein und informierte die Polizei. Dank der Hinweise des Zeugen konnten die Beamten den stark betrunkenen Angreifer stellen und festnehmen. Der verletzte 29-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. ++++++++++++++++1285961 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111

