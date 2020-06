Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Unfall mit Polizeifahrzeug deckt BtM-Verstoß auf ++ Diebstähle in Sulingen, Dörrieloh ++ Martfeld und Stühren ++ Verkehrsvergehen in Wagenfeld, Diepholz und Brinkum

Diepholz (ots)

Diebstahl von Baumaschinen in Sulingen/ Zeugenaufruf In der Zeit von Freitag, 29.05.2020, 08.00 Uhr bis Montag, 08.06.2020, 10.00 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter aus einem Rohbau eine Mischmaschine, einen Hubwagen und eine Tischkreissäge im Wert von ca. 2.000.- Euro in Sulingen, Lange Straße.

Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Dörrieloh/ Zeugenaufruf In der Zeit von Freitag, 05.06.2020, 18.30 Uhr bis Mo. 08.06.2020, 07.00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in Varrel, OT Dörrieloh, einen Firmentransporter der Marke Citroen Jumper auf und entwendete daraus eine Bohrkrone und einen Messbrückenkoffer im Wert von ca. 450.-Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/949-0 um Zeugenhinweise.

Groß Lessen - Unfall mit Streifenwagen offenbart BtM-Verstoß Beamte der Polizei Sulingen beabsichtigen am frühen Dienstagmorgen in Groß Lessen den Fahrer eines verdächtigen Pkw zu kontrollieren. Zunächst befährt der 27jährige mit einem in Polen zugelassenen Audi A4 die derzeit teilgesperrte Landesstraße von der B214 kommend in Rtg. Varrel. Bevor eine Verkehrskontrolle stattfinden kann, springt plötzlich ein Reh über die Fahrbahn, sodass der Audi-Fahrer eine Vollbremsung einleitet. Ein 32jähriger Polizeikommissar, Fahrzeugführer des nachfolgenden zivilen Streifenwagens, kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fährt auf die Anhängekupplung des Audis auf. Am Audi selbst entstand kein sichtbarer Schaden. Am zivilen Streifenwagen der Polizei Sulingen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR, beide Fahrzeuge bleiben aber fahrbereit. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die 33jährige Polizeikommissarin als Beifahrerin im Funkstreifenwagen blieben unverletzt. Im Rahmen der ersten Befragung werden durch die Polizeibeamten Betäubungsmittel im Audi entdeckt. Weiterhin steht der 27jährige offenkundig unter dem Einfluss von BtM. Ein freiwilliger BtM-Test reagiert positiv auf mehrere verbotene Substanzen. Die im Fahrzeug aufgefundenen BtM werden beschlagnahmt. Eine Fahrerlaubnis kann der in Polen geborene aber in Deutschland wohnhafte Fahrer nicht vorlegen. Die Unfallaufnahme und die weiteren erforderlichen Maßnahmen (Blutentnahme, Untersagung der Weiterfahrt) erfolgt durch Beamte der Polizei Diepholz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der in Ludwigshafen wohnende Mann entlassen.

Wagenfeld - Fahren unter BtM-Einfluss Ein 20jähriger Wagenfelder geriet am Montagabend gegen 22:50 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Polizei Diepholz. Es ergaben sich Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel weshalb die Entnahme einer Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Durchsuchung der Person und seines Opel Corsa konnte neben einer geringen Menge an BtM auch sogenannter Fake-Urin aufgefunden und sichergestellt werden. Dieser wird eingesetzt, um Kontrollpersonal über eine vermeintliche Verkehrstüchtigkeit zu täuschen. Es wurden Verfahren wegen Fahren unter BtM-Einfluss sowie unerlaubten Besitzes von BtM eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Diepholz - Fahren unter BtM-Einfluss Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 27jährigen Diepholzers konnte eine Beeinflussung durch BtM festgestellt werden. Der junge Mann räumte eine Beeinflussung ein, zudem konnte ein Behältnis mit BtM aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutentnahme angeordnet. Der Ford Fiesta des 27jährigen musste am Kontrollort stehenbleiben: die Weiterfahrt wurde untersagt.

Brinkum - 22-jähriger Fahrzeugführer ohne Führerschein

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Weyhe kontrollierten am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, einen jungen Mann, der einen Pkw in der Weyher Straße in Brinkum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen aus der Gemeinde Stuhr untersagt. Zudem wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Martfeld - Kranteile entwendet Bisher noch unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag 11.00 Uhr bis Montag 12.00 Uhr am Windpark am Ortsausgang Kranteile entwendet. Es handelt sich um sicherheitsrelevante Anbauteile, die zu einem Kran gehören, der vor einem Windrad abgelegt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ohne das Sicherungszubehör kann der Kran nicht in Betrieb genommen und das Windrad nicht repariert werden. Wer also in der Gegend etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizeidienststelle in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52) 93 85 10 anzurufen.

Nordwohlde - Baggerschaufel entwendet In Stühren wurde in der Zeit von Donnerstag, 04.06. ab 13.00 Uhr bis Montag, 08.06. um 09.30 Uhr unrechtmäßig ein abgestellter Bagger benutzt. Bisher unbekannte Täter gelangten in die verschlossene Fahrerkabine und nutzten den Bagger der Marke Caterpillar. Anschließend wurde die fest montierte Schaufel gestohlen. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Wer am vergangenen Wochenende etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

