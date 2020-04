Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Ahnatal (Landkreis Kassel): vermisster 13-jähriger Adrian- Mathias O. aus Kassel wohlbehalten wieder zu Hause

Kassel (ots)

Der vermisste 13-jährige Adrian-Mathias O. wurde heute in den späten Nachmittagsstunden in Kassel angetroffen und durch eine Funkstreife der Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem Vermissten mitgeholfen haben und bittet die Pressevertreter um Löschung des Fotos des 13-jährigen.

