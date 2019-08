Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Ein 15-Jähriger wurde am Mittwoch, 14. August, von zwei unbekannten Jugendlichen geschlagen. Gegen 19.30 Uhr stieg der 15-Jährige an der Haltestelle Zweibachegge aus dem Bus. Plötzlich wurde er von zwei Jugendlichen, die womöglich auch aus dem Bus gestiegen waren, in eine Gasse zwischen zwei Mehrfamilienhäusern gezogen und geschlagen. Zeugen hörten, wie der Essener um Hilfe rief. Als die Täter die Zeugen bemerkten, ließen sie von ihrem Opfer ab und flohen in Richtung Alleestraße. Ein Zeuge konnte die Täter durch einen Park bis zum Philosophenweg verfolgen. Die beiden Tatverdächtigen sollen etwa 15 oder 16 Jahre alt sein, der eine ist etwa 1,55 Meter groß, der andere etwas größer. Beide haben schwarze Haare und trugen bei der Tat kurze Hosen. Einer trug ein schwarzes, der andere ein graues T-Shirt. Einer der Unbekannten trug ein Cap. Außerdem hatte einer einen Rucksack der Marke Nike bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

