Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall auf betrunkene Fahrerin

Rastatt (ots)

Zur falschen Zeit am falschen Ort war eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Sonntag kurz vor 18 Uhr. Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer fuhr ihr beim Ausfahren aus der Gärtnerstraße in die Zayastraße auf und verursachte so einen Sachschaden von 6.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten bei der 58-Jährigen während der Unfallaufnahme fest, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Obwohl die Mercedes-Lenkerin nach bisherigen Feststellungen nicht zur Verursachung des Unfalls beigetragen hat, muss sie sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

/bm

