Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Zigarettenautomat aufgebrochen

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Erneut war ein Zigarettenautomat Ziel von bislang unbekannten Ganoven. Zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 9:50 Uhr, wurdein der Mühlstraße der Automat mit brachialer Gewalt bearbeitet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden, Oos gelang es den Unbekannten nicht, an Geld beziehungsweise an Ware heranzukommen. Am Automat hingegen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07221 680-0erbeten.

/ag

