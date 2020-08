POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Selfie-Aktion endet mit Polizeieinsatz, Randaliererin in Gewahrsam, rabiater Autofahrer gefährdet Biker

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Selfie-Aktion endet mit Polizeieinsatz, Randaliererin in Gewahrsam, rabiater Autofahrer gefährdet Biker

Aalen (ots)

Crailsheim: Geparkten Pkw angefahren

Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer kam am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der Straße Zur Flügelau nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fährt er gegen einen geparkten VW und schiebt diesen auf einen ebenfalls geparkten Mercedes auf. Dadurch entsteht ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Pkw beschädigt

Etwa 300 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Freitagmittag 13:00 Uhr und Sonntagabend gegen 18:30 Uhr an einem geparkten Hyundai in der Eugen-Grimminger-Straße. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Vellberg: Autofahrerin schwer verletzt

Am Samstag gegen 7:40 Uhr war eine 27-jährige Renault-Fahrerin von Schneckenweiler in Richtung Eschenau unterwegs. Dabei geriet das Fahrzeug nach rechts ins Bankett. An einem Kanaldeckel wurde das Fahrzeug ausgehebelt und seitlich in eine Hecke geschleudert. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Statt Bilder für Social Media gabs eine Fahrt mit dem Streifenwagen

Eine Anruferin meldete am Sonntagmorgen kurz vor 4:00 Uhr, dass sie Geräusche auf dem ihrem Dach in der Hauptstraße höre. Bei einer Nachschau konnte sie zwei Jugendliche auf dem dortigen Gerüst entdecken. Offenbar waren die 14- und 15-jährigen Jungen auf das Gerüst geklettert um Selfies für ihre Social Media-Accounts zu machen. Die beiden Möchtegern-Influencer wurden nach der Aktion von einer Polizeistreife ihren Eltern übergeben.

Schwäbisch Hall: Zusammenstoß zweier PKW

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer war am Montag gegen 1:00 Uhr in Stuttgarter Straße unterwegs und wollte in die Gaildorfer Straße abbiegen. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern. Der 20-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes hatte noch versucht dem Audi auszuweichen, schaffte dies jedoch nicht mehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Beifahrer in dem Audi leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. De bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Randaliererin in Gewahrsam

Eine 26-jährige Randaliererin wurde am Montag gegen 2:15 Uhr von einer Polizeistreife in der Straße Mittelhöhe angetroffen. Zuvor hatte die Frau offenbar Müll aus Mülltonnen ausgeleert und mit einer Schneeschippe ein Fenster beschädigt. Da die Frau auf Ansprache durch die Beamten verbal aggressiv reagierte und sich nicht beruhigen ließ wurde sie zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

Michelfeld: Rabiater Autofahrer gefährdet Motorradfahrer und flüchtet

Gegen 18:00 Uhr am Samstag war ein 22-jähriger Biker mit seinem Suzuki-Motorrad auf der B14in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Als er dabei war einen vorausfahrenden Mercedes zu überholen, zog dessen Fahrer plötzlich nach links und hupte. Der Motorrad-Fahrer konnte seinen Überholvorgang noch beenden und fuhr weiter. Zwischen der Zufahrt zur Umfahrung des dortigen Industriegebietes und der Einmündung zur Daimlerstraße überholte der Mercedes-Fahrer dann den 22-Jährigen auf seinem Motorrad. Vermutlich aufgrund der Verkehrsinsel und der damit einhergehenden Verengung der Fahrbahn scherte der PKW vor dem Motorrad derart knapp ein, dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam, wobei der Kupplungshebel des Motorrades abgerissen wurde. Der Biker kam ins Schlingern, konnte sich aber auf seiner Maschine halten ohne zu stürzen. In der Folge setzte sich der Motorradfahrer erneut links neben den Mercedes und versuchte dem PKW-Fahrer zu deuten, dass dieser seinen Wagen anhalten solle. Dieser gestikulierte jedoch nur. Nachdem der Motorradfahrer seine Versuche den PKW anzuhalten abgebrochen hatte, entfernte sich der PKW in Richtung Innenstadt Schwäbisch Hall. Einige Zeugen konnten den Vorfall beobachten.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 400-0 um weitere Zeugenhinweise.

Braunsbach: Unfall bei Starkregen auf Autobahn

Vermutlich aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit geriet am Sonntag kurz vor 20:00 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Ausfahrt Kupferzell und der Ausfahrt Schwäbisch Hall ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, drehte sich mehrfach und kam letztlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. An dem BMW entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

