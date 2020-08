Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim: Vorfahrt missachtet

4500 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Montagvormittag ereignete. Eine 43-jährige Polo-Fahrerin befuhr gegen 9.45 Uhr die Lisztstraße und missachtete an der Einmündung zur Händelstraße die Vorfahrtsregelung. Bei dem Zusammenstoß mit dem einbiegenden Citroen Berlingo blieben die Insassen unverletzt.

Waiblingen-Neustadt: Lkw contra Pkw I

Rund 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr in der Linkskurve im Bereich Heinkelstraße / Liststraße. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer nahm die Kurve in einem zu engen Bogen und streifte den VW eines entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrers.

Waiblingen: Lkw contra Pkw II

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 9:15 Uhr die Eisentalstraße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Aufgrund der Länge seines Gespanns holte er hierzu nach rechts aus und bog dann nach links ab. Der hinter ihm fahrende 63-jährige Mercedes-Fahrer ging fälschlicherweise davon aus, dass der Lkw-Fahrer den Lastwagen rechts am Fahrbahnrand parken will und setzte zum Überholen an. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7000 Euro geschätzt.

Remshalden: Unfall auf der B 29

Ein 32-jähriger VW-Fahrer war am Montagmorgen gegen 6:40 Uhr auf der B 29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Ausfahrt Remshalden-Grunbach bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 60 Jahre alte Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2000 Euro.

Waiblingen: Beim Anfahren Unfall verursacht

Beim Anfahren übersah ein 38 Jahre alter Dacia-Fahrer am Montagmorgen gegen 9:15 Uhr in der Emil-Münz-Straße den VW Polo einer 69 Jahre alten Autofahrerin und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5500 Euro.

