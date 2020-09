Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Wildunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagabend und Montagmorgen einen in der Straße Beim Wasserturm geparkten VW Transporter. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: 12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 26 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der Winnender Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe Einmündung Gartenstraße stockte der Verkehr, was die Frau zu spät bemerkte. Um eine Kollision mit dem vor ihr fahrenden Pkw zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, prallte dabei allerdings gegen einen geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor geparkten Dacia aufgeschoben. Am VW und am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, am Dacia entstand kein Schaden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden-Hertmannsweiler: Geparktes Auto übersehen

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag, gegen 0:15 Uhr in der Römerstraße. Ein 39 Jahre alter Renault-Fahrer übersah bei Dunkelheit einen geparkten Skoda und kollidierte mit diesem. Sein Renault musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Backnang: Von Straße abgekommen

Ein alkoholisierter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 1.45 Uhr den Stettiner Ring und kam bei der Plattenwaldallee auf regennasser Straße von der Straße ab. Der Pkw Skoda Fabia landete dabei in einem Vorgarten. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Das Unfallauto wurde abgeschleppt. Da der Autofahrer alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutuntersuchung vorgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Allmersbach im Tal: Farbschmiererei

Auf dem Gelände eines Wandervereins in der Schorndorfer Straße sowie auf einem dortigen Sportpark wurde zwischen Donnerstag und Montag eine Kneippanlange sowie eine Tischtennisplatte mit Farbe besprüht. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat wird von der Polizei Weissach im Tal unter Tel. 07191/35614 erbeten.

Fellbach: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz in der Merowinger Straße ereignete sich am Montag gegen 15.40 Uhr eine Unfallflucht. Ein 48-jähriger Citroen-Fahrer parkte dort und bemerkte, nachdem er vom Einkaufen zurückgekommen war, dass sein Auto beschädigt ist. Ein unbekannter Autofahrer hatte sein Auto am hinteren rechten Fahrzeugeck eingedellt und einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise zur Unfallgeschehen sowie auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf/Plüderhausen: Wildunfälle

Am Dienstagmorgen ereigneten sich drei Wildunfälle. Gegen 2.40 Uhr hatte ein Peugeot-Fahrer auf der B 29 in Richtung Aalen vor der Anschlussstelle Urbach einen auf die Fahrbahn rennenden Fuchs erfasst und dabei getötet. Zwei Rehe wurden bei Unfällen gegen 4.45 Uhr getötet. Ein Unfall ereignete sich auf der 1150 zwischen Breitenfürst und Haubersbronn und einer auf der K 1880 zwischen Plüderhausen und Waldhausen. An den Autos entstand jeweils Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt.

