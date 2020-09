Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannter verursacht mehrere Unfälle und flüchtet, Zigarettenautomat aufgebrochen, Unfall auf Autobahn

Aalen (ots)

Rot am See/ Crailsheim: Unbekannter verursacht mehrere Unfälle mit PKW und flüchtet - Zeugen gesucht

Gegen 6:20 Uhr am Dienstag war ein blauer Mazda 6-Kombi auf der Hauptstraße in Rot am See in Richtung Blaufelden unterwegs. Beim Abbiegen in die Gerabronner Straße in Fahrtrichtung Lenkerstetten kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen einen Mauer. Von dort wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite abermals gegen eine Mauer. Anschließend flüchtete der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit dem PKW in Richtung Lenkerstetten. Wenig später gegen 7:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in Crailsheim einen unfallbeschädigten PKW am Pamiersring in Fahrtrichtung Goldbach. Bei dem Fahrzeug handelt es sich auch um einen blauen Mazda 6-Kombi. Vermutlich handelt es sich um das zuvor in Rot am See aufgefallene Fahrzeug. Der Fahrer des Wagens war nicht auffindbar.Die Polizei hat Ermittlungen aufgenomen.

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Obersontheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Irene-Kärcher-Straße ein Zigarettenautomat von einem Unbekannten aufgebrochen. Das Bargeld wurde aus dem Automaten entnommen. Der Sachschaden an dem Automaten liegt im vierstelligen Bereich. Im Zusammenhang mit der Tat kam es zu einem lauteren Knall, welcher womöglich von Zeugen wahrgenommen wurde.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Wolpertshausen: Unfall mit schwer verletzter Person auf Autobahn

Gegen 8:15 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Renault auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Wolpertshausen wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen vorausfahrenden Scania-LKW eines 30-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 51-jährige Beifahrerin in dem Renault schwer verletzt. Sie musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

