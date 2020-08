Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Trickdieb greift in Portemonnaie

Stadtlohn (ots)

Ein Trickdieb hat am Donnerstag in Stadtlohn Bargeld erbeutet. Der Unbekannte fragte gegen 10.40 Uhr einen 80-Jährigen, ob er eine Zwei-Euro-Münze gegen zwei Ein-Euro-Münzen tauschen könne. Zu dem Zeitpunkt saß der Stadtlohner an der Eschstraße in der Nähe eines Sportgeschäfts in seinem Auto. Der Geschädigte zeigte dem Täter sein leeres Kleingeldfach. Der Dieb griff kurz in die Geldbörse. Mutmaßlich hat er beim Hineingreifen die Geldscheine an sich genommen. Das Geld hatte der Stadtlohner kurz zuvor bei einem Geldinstitut an der Eschstraße abgehoben und dabei vermutlich von dem Trickdieb beobachtet worden. Den Täter beschrieb der 80-Jährige wie folgt: Südländisches Aussehen, circa 35 Jahre alt, zurückgekämmtes mittellanges Haar - er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit hellen Querstreifen in Brusthöhe und eine kurze braune Hose. Er sprach klares Deutsch. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite

www.polizei-beratung.de

