POL-BOR: Heek - Sachbeschädigung durch Diabolos

Heek (ots)

Zeugen haben am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr einen 30-Jährigen mit einem Luftgewehr an einem geöffneten Fenster in Heek gesehen. Der Heeker wurde von Polizeibeamten kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen. Insgesamt drei Schusswaffen, eine Druckluft- und zwei CO2-Waffen mit Munition, sowie einen Pfeilbogen samt Pfeil stellten die Beamten sicher. Der Heeker steht im Verdacht, mit einer Waffe in der Vergangenheit geschossen zu haben und so Fenster in der Umgebung beschädigt zu haben. Er selber bestreitet, je außerhalb seiner Wohnung geschossen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

