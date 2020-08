Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Lieber in die Leitplanke gefahren

Kollision mit Frau verhindert

Gescher (ots)

Ein 55-Jähriger hat am Donnerstag in Gescher einen Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Inlineskaterin verhindert. Der Coesfelder befuhr gegen 17.50 Uhr die Kreisstraße 30 in Richtung Bundesstraße 525, als die Münsteranerin in Höhe einer alten Wassermühle plötzlich die Straße betrat. Der Coesfelder wich nach rechts aus und kollidierte letztendlich mit einer Leitplanke. Sie habe auf die andere Straßenseite wechseln wollen, um dort Weidevieh näher betrachten zu können, gab die Inlineskaterin an. Dabei habe sie nicht auf den Verkehr geachtet. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell