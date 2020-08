Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Enkeltrick scheitert

Stadtlohn (ots)

Ein männlicher Täter hat am Donnertag versucht, Bargeld rechtswidrig zu erlangen. Er rief gegen 11.00 Uhr einen 82-jährigen Stadtlohner an und gab sich als dessen Enkel aus. Er benötige 12.000 Euro zum Kauf eines Autos, war die Begründung des angeblichen Enkels. Der Stadtlohner bemerkte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Der Täter hatte in dem Telefonat Fragen zu anderen Wertgegenständen im Haushalt gestellt. Auch diese Fragen blieben unbeantwortet. Denken Sie daran: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, legen Sie einfach auf. Hinterlegen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

