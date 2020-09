Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung, Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen: Kompletträder entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße. Dort montierten die Langfinger an mehreren Fahrzeugen die Kompletträder ab. Anschließend wurden die Räder davongetragen und abtransportiert. Das Diebesgut besitzt einen Wert von mehreren tausend Euro. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Körperverletzung

Ein 24-Jähriger war am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kamen zwei Männer auf ihn zu, wobei ihm einer der Beiden ins Gesicht schlug. Der 24-Jährige konnte anschließend flüchten. Er beschrieb die beiden Personen als glatzköpfig mit Vollbart. Einer der beiden war etwa 170cm groß und korpulent. Er trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose. Der andere war etwa 190 cm groß und kräftig. Er trug einen Pulli und eine rote kurze Hose. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Spraitbach: Dieseldiebstahl aus Bagger

Zwischen Montagabend um 18:00 Uhr und Dienstagmorgen 07:00 Uhr pumpte ein Dieb Diesel aus dem Tank eines Baggers in der Höniger Straße. Dabei wurde der Bagger beschädigt, sodass Diesel auf die Straße lief und diese so verschmutzt wurde, dass sie gereinigt werden musste. Der Dieb verursachte einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Spraitbach bittet unter der Telefonnummer 07176 6562 um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell